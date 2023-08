Hans Kraay junior: 'Als het niks is, dan is het niet de schuld van Sven Mislintat'

Hans Kraay junior heeft rond de Open Dag van Ajax zijn licht laten schijnen over de komst van Carlos Forbs. De negentienjarige aanvaller, die voor minimaal veertien miljoen euro is overgenomen van Manchester City, komt volgens de verslaggever van ESPN niet uit de koker van directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Kraay heeft hoge verwachtingen van Forbs, die in de jeugdopleiding van Manchester City aan de lopende band scoorde. "In de laatste tachtig wedstrijden heeft hij boven de honderd goals gemaakt. Hij is bloedjesnel en een linksbenige linksbuiten. Dat zouden Piet Kiezer en Coen Moulijn heerlijk vinden om te horen, dat er nog linksbenige linksbuitens zijn. Hij kan ook aan de rechterkant spelen, maar daar is hij minder. Hij is altijd bereid om buitenom te gaan en heeft een goede voorzet; dat heb ik gevraagd aan mensen die ik ken uit mijn Brighton-tijd. En als de ploeg aan de rechterkant doorkomt, dan is hij áltijd in de vijf meter", aldus Kraay.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Forbs niet slagen in Amsterdam, dan kan Mislintat volgens Kraay daar niet de schuld van krijgen. "Ik kan er niet superveel over zeggen, maar het is niet Mislintat die hem heeft gekocht. Dat is puur Kelvin de Lang. Dan zou je zeggen: wie is Kelvin de Lang? Dat is de nieuwe hoofdscout van Ajax. Hij heeft in de academie van Manchester City gewerkt en Carlos Borges speelde vanaf zijn tiende voor Manchester City. Kelvin de Lange heeft dus gewoon gezegd: geef maar veertien miljoen euro uit. Als het niks is, dan is het de schuld van Kelvin de Lange."