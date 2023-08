Er komen steeds meer vrouwelijke analisten. Niet alleen in het voetbal, maar ook in andere sporten en dat juicht presentatrice Hélène Hendriks alleen maar toe. Dafne Schippers is te horen bij het WK atletiek en Hendriks denkt dat zij dat uitstekend gaat doen. De vrouw die recent veel succes had met De Oranjezomer legt in onderstaande video uit waarom ze denkt dat Schippers veel toegevoegde waarde heeft.