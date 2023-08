Johan Derksen betreurt vertrek van collega's niet: 'Nee, dat is geen groot gemis'

Dat Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman na een zomerstage bij Talpa terugkeren naar BNNVARA, is volgens Johan Derksen voor iedereen het beste. Het boegbeeld van Vandaag Inside denkt dat de twee niet gemist zullen worden bij SBS 6.

Van Roosmalen en Groenteman waren deze zomer met hun eigen talkshow Marcel & Gijs voor vier weken te zien op het tijdstip van Vandaag Inside. De Oranjezomer, de andere vervanger van het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen, scoorde veel betere kijkcijfers.

Artikel gaat verder onder video

Bij Shownieuws wordt Derksen gevraagd of het vertrek van Van Roosmalen en Groenteman een gemis is voor SBS 6. "Nou, nee hoor. Ik vind dat de jongens het heel goed hebben gedaan, maar dat zijn geen jongens die het grote publiek trekken. De mensen die naar die twee kijken, houden van dat type humor. Dat is meer VPRO- en VARA-humor. Hélène spat van het scherm en dat is echt een Talpa-ster."

De Oranjezomer deed Marcel & Gijs al snel vergeten. "Ze heeft werkelijk een wereldprestatie geleverd, want ze heeft in zes weken tijd 900.000 kijkers getrokken. Daar hebben wij twintig jaar over gedaan", aldus Derksen. "Ik gun het Hélène wel. Wij wisten al hoe goed zij was, want zij zit iedere vrijdagavond bij ons en dan loopt het als een trein. Je moet ook een schouderklopje geven aan de redactie, die voor hele goede weekgasten heeft gezorgd. Fidan Ekiz en Jeroen Pauw zijn voor een talkshowhost geweldig. Dan loopt het vanzelf."