Hélène Hendriks scoort kijkcijferrecord: 'Nederland heeft een nieuwe talkshowkoningin'

De voorlaatste uitzending van De Oranjezomer heeft een recordaantal kijkers getrokken. Volgens Stichting KijkOnderzoek keken gemiddeld 904.000 mensen naar de talkshow. In totaal hebben 1.628.000 mensen een deel van de uitzending bekeken.

Jeroen Pauw, Rutger Castricum en Raymond Mens schoven donderdagavond aan tafel bij Hélène Hendriks, terwijl Anouk Hoogendijk en Barend van Deelen plaatsnamen aan de bar.

Tina Nijkamp is lyrisch na de bekendmaking van de kijkcijfers. "Hélène scoort gewoon echt Vandaag Inside-cijfers. Wat een knallend succes is dit programma. Dit maakt de contractonderhandelingen voor Hélène straks ook interessant. Wordt het Ziggo of blijft het bij Talpa? Of gaat RTL haar bellen?", vraagt de kijkcijferexpert zich af.

Het salaris van Hendriks zal hoe dan ook flink stijgen, voorspelt Nijkamp. "Want ze scoort zelfs hoger dan wat Jinek scoorde op RTL4. En Hélène is daarmee nu de enige vrouw op de Nederlandse tv die zo hoog scoort met een eigen (niet-sport) talkshow. Nederland heeft dus een nieuwe talkshowkoningin en dat binnen zes weken."