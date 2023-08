Johan Derksen kondigde maandagavond per abuis al aan dat er een kerstshow komt van zanger John de Bever. Omdat De Snor zich in Vandaag Inside had versproken, pakte De Bever zijn goede vriend terug door hem een kerstmuts aan te bieden. Derksen deed niet kinderachtig en zette de aangeboden kerstmuts zeker op. Het leverde leuke beelden op in Vandaag Inside dinsdagavond.