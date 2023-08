Kenneth Perez genoot allerminst van PSV: 'Ik veerde alleen op als hij aan de bal was'

Kenneth Perez is kort voor de start van het nieuwe voetbalseizoen nog niet onder de indruk van PSV. De analist van ESPN zag zijn oud-werkgever zondagavond met 1-0 winnen van Nottingham Forest. Toch kon het spel van de Eindhovenaren hem allerminst bekoren.

"Ik irriteerde me mateloos aan PSV als ze aan de bal waren", vertelde Perez bij Voetbalpraat van ESPN. "Ik heb de tweede helft gezien. Weet je hoe veel mogelijkheden er lagen achter de laatste linie van Nottingham? Dat is echt niet te geloven. Dat Joey Veerman dat niet zag, hij had Bakayoko blind weg kunnen sturen. Dan werd het weer breed of terug spelen. Ik veerde alleen op als Noa Lang de bal kreeg."

Perez wees daarin vooral naar middenvelder Joey Veerman, inmiddels een belangrijke schakel bij de Eindhovenaren. Toch speelde hij tegen Nottingham volgens Perez een terughoudende wedstrijd. Met wat meer risico in zijn spel had hij zijn ploeggenoten in de aanval vaker en beter kunnen bedienen. "Het verbaasde met dat iemand als Veerman dat niet zag. Hij heeft die diepe bal niet een keer gegeven, dat is zonde."

Veerman opperde zelf na de wedstrijd dat hij een zware voorbereiding achter de rug heeft. Dat komt volgens Perez, die zelf in 2007 kort voor PSV speelde, zeker niet uit de lucht vallen. "Ze hebben vorig jaar naar Feyenoord en FC Twente gekeken qua fitheid. Dat moet wel op de agenda gestaan hebben. Hoe ze die inhaalslag willen gaan maken, dat moet het belangrijkste zijn geweest", aldus de Deense analist.