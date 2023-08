Kijkers snappen niet dat Leo Driessen nog verslag doet: 'Ik dacht dat hij zou stoppen?'

Commentator Leo Driessen deed vrijdagavond vrijdag verslag van een aantal wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op het schakelkanaal van ESPN, wat voor veel kijkers voor de nodige verbazing heeft gezorgd. Driessen kondigde aan het einde van het vorige seizoen aan dat hij zou stoppen met het verslaan van wedstrijden in de Eredivisie, maar dat heeft niet iedereen goed begrepen.

Driessen was de afgelopen speelronde zoals hij had aangekondigd ook niet te horen als een commentator bij een duel op het hoogste niveau in Nederland, maar blijft nog wel betrokken bij de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast verslaat hij voor Veronica Europese wedstrijden en is hij bij Viaplay te horen tijdens duels in het buitenland. Een aantal kijkers hadden de boodschap van Driessen aan het einde van het vorige seizoen verkeerd begrepen, waardoor zij zeer verbaasd waren toen ze de commentator dit weekend op de televisie hoorden. Op X, voorheen Twitter, maakt de commentator het nogmaals duidelijk: "Ik ben met eredivisie pensioen".