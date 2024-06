Giovanni van Bronckhorst vindt nieuwe klus en neemt Jean-Paul van Gastel mee

Giovanni van Bronckhorst is weer hoofdtrainer. De oud-trainer van Feyenoord, die als laatst actief was bij Rangers FC, is aangesteld als de nieuwe trainer van het Turkse Besiktas. In de winterstop kon Van Bronckhorst ook al naar diezelfde Turkse club, maar toen ketste die overstap op het laatste moment af.

Van Bronckhorst was in de winterstop bijna trainer van Besiktas, maar wilde zijn vaste assistent-trainer Jean-Paul van Gastel meenemen. Dat wilde NAC, de club waar Van Gastel werkzaam was en onlangs mee promoveerde, echter niet. Het was de belangrijkste reden dat de voormalig linksback niet aan de bak ging in Turkije.

Artikel gaat verder onder video

Nu Van Gastel, wiens contract niet is verlengd bij NAC Breda, weer vrij op de markt is, kon de deal spoedig rondkomen. Van Bronckhorst heeft een contract voor twee seizoenen getekend in Turkije, met een optie voor een derde jaar. Hij zal onder meer José Mourinho tegenkomen in Turkije. The Special One is onlangs aangesteld als trainer van Fenerbahçe