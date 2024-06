'Ajax verkoopt 'nee' aan Mourinho: transfertarget Fenerbahçe is niet te koop'

Ajax heeft een toenaderingspoging van Fenerbahçe, de nieuwe club van trainer José Mourinho, resoluut afgewezen. De Portugese coach drong bij de clubleiding van zijn Turkse werkgever aan op de komst van verdediger , maar Fener heeft te horen gekregen dat de 21-jarige speler niet te koop is.

Dat wordt woensdag althans door Turkse media gemeld. The Special One zou in de Ajax-verdediger een van zijn gewenste versterkingen hebben gezien om volgend seizoen de strijd om de landstitel aan te kunnen gaan. Afgelopen seizoen greep de club uit Istanbul daar op het nippertje naast: Fenerbahçe verloor weliswaar slechts één wedstrijd in de Süper Lig, veroverde in totaal 99 punten, maar dat waren er drie te weinig om rivaal en stadsgenoot Galatasaray van de landstitel te kunnen afhouden.

Artikel gaat verder onder video

Ajax nam Kaplan in de zomer van 2022 over van Trabzonspor, de club waarvoor hij op dat moment nog maar achttien wedstrijden had gespeeld. Toch wist hij de beleidsbepalers in Amsterdam daarin dusdanig van zijn kwaliteiten te overtuigen, dat zij een bedrag van 9,5 miljoen euro richting Turkije overmaakten. Kort na zijn overstap ging het echter mis voor Kaplan: de verdediger liep een zware knieblessure op en moest ruim een jaar revalideren. Pas in oktober 2023 kon hij daardoor debuteren voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In februari van dit jaar volgden zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht, waarin hij al snel een basisplaats wist te veroveren. Kaplan kwam uiteindelijk tot dertien wedstrijden in Ajax 1 en ligt nog tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Hagi en Son

Overigens is Kaplan niet de enige speler die op het verlanglijstje van Mourinho prijkt. Volgens Roemeense media mag ook Ianis Hagi zich verheugen in de belangstelling van Fenerbahçe. Een eventuel overgang van de aanvallende middenvelder, die afgelopen seizoen door Rangers FC werd verhuurd aan het Spaanse Deportivo Alavés, zou pikant zijn aangezien zijn vader, de Roemeense legende Georghe Hagi, jarenlang de kleuren van Galatasaray verdedigde. Het Turkse Fanatik schrijft ondertussen dat Mourinho ook hoopt op de komst van niemand minder dan Son Heung-min, met wie hij eerder samenwerkte bij Tottenham Hotspur.

👀 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimden Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan’ın transfer edilmesini istedi. Ancak Ajax, Kaplan’ın takımda kalmasını istiyor.



(@hazalpalavar) pic.twitter.com/3SlOiKxFNK — Taktik Mania (@taktikmania) June 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Transfer naar Ajax plots zéér reëel na komst Farioli: ‘Hij houdt van spelers zoals hij’

Jeremain Lens en Derrick Luckassen denken dat de overgang van Francesco Farioli naar Ajax een gewenst effect gaat opleveren.