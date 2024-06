Oud-Ajacied met exact 100 Ajax-wedstrijden vindt na jaar zonder club onderdak in Duitsland

heeft na een tijdje zonder club te hebben gezeten een nieuwe werkgever gevonden. De 30-jarige vleugelaanvaller heeft een meerjarig contract getekend bij Schalke 04. Younes trainde al enkele weken mee met de reserves van de gevallen Duitse grootmacht en ziet zijn inzet nu beloond worden met een contract tot medio 2026.

Sportief directeur Marc Wilmots is in zijn nopjes met de komst van Younes. "Amin is een aanvallende artiest met uitstekende technische spelvaardigheden. Hij heeft de afgelopen weken laten zien dat hij de absolute wil heeft om fysiek weer op topniveau te komen. Zijn ambitie, zijn aanpassingsvermogen en zijn prestaties hebben indruk op ons gemaakt, dus we willen hem deze kans geven."

Artikel gaat verder onder video

Younes zat sinds juli 2023 zonder club, nadat hij vertrek bij het Saudische Al-Ettifaq. Met zijn terugkeer in Duitsland hoopt de voormalig Ajacied zijn carrière weer op de rit te krijgen. Op de website van Schalke 04 is Younes dankbaar voor het vertrouwen van onder meer Marc Wilmots en de trainersstaf van de Onder 23 van de Duitse club. “Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze in mij geloven en nu is het aan mij om te presteren en dat vertrouwen terug te betalen.

