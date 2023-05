Leo Driessen richt zich met allerlaatste boodschap ook tot zijn haters

Leo Driessen heeft zondag voor de laatste keer namens ESPN commentaar gegeven bij een Eredivisie-wedstrijd. De 67-jarige verslaggever richtte zich in zijn laatste boodschap ook tot zijn critici.

De wedstrijd tussen AZ en PSV (1-2) was Driessen zijn laatste als commentator van ESPN, zo onthulde Hélène Hendriks in aanloop naar de laatste speelronde. Na het laatste fluitsignaal, vlak voordat Jordy Clasie voor de camera verscheen, sprak Driessen de tv-kijkers voor het laatst toe.

"Ik vond het mooi om te doen en ik wens u allemaal het beste toe, ook zij die mij dat niet wensen. Alle groeten, alle goeds", die zich vervolgens richtte tot zijn collega die klaarstond om Clasie te interviewen. "Take it away, Hélène."