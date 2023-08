Luis Rubiales treedt af als voorzitter van Spaanse bond RFEF

Luis Rubiales treedt af als voorzitter van de Spaanse voetbalbond, zo melden diverse media in Spanje. Het besluit is een gevolg van de kritiek die ontstond na zijn ongewenste zoen aan speler Jennifer Hermoso van de vrouwenploeg.

Na het incident bracht Hermoso een statement naar buiten, waarin ze schreef dat de actie van Rubiales niet onbestraft kon blijven. Ook opende de FIFA een onderzoek naar het voorval. Rubiales liet in zijn eerste reactie weten dat het incident niet te zwaar opgenomen moest worden, maar daar was lang niet iedereen het mee eens. Zo sprak premier Pedro Sánchez van 'onacceptabel gedrag'

Rubiales heeft nu toch besloten af te treden. Dat besluit is donderdagmiddag genomen en wordt naar verwachting vrijdag officieel bekendgemaakt. Rubiales stond sinds 2018 aan het roer bij de RFEF.

De positie van Rubiales werd woensdag al verder verzwakt toen voormalig bondsmedewerker Tamara Ramos zich tegenover Relevo ook al bijzonder negatief over hem uitliet. De vrouw beschuldigde hem onder meer van vernederende, seksistische opmerkingen ("Hij vroeg me welke kleur ondergoed ik aan had") en zei door Rubiales ook fysiek te zijn mishandeld. "Ik ben niet verbaasd door alles wat er nu gebeurt", sprak Ramos onder meer. "Ik ken hem al jaren en heb echt geleden door hem."