Oranje komt missers van Beerensteyn niet te boven en is uitgeschakeld op WK

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK. In de kwartfinale sleepte de ploeg van Andries Jonker een verlenging uit het vuur tegen Spanje, maar daarin ging Oranje kopje onder: 2-1. In het eerste uur van de wedstrijd was Oranje machteloos en uiteindelijk zorgde een domme handsbal van Stefanie van der Gragt voor een penalty waar de 1-0 uit viel. Diezelfde Van der Gragt, bezig aan haar allerlaatste wedstrijd als prof, werd in de blessuretijd de held door de 1-1 te maken, maar mede door diverse grote missers van Lineth Beerensteyn kon Oranje de comeback niet completeren.

Het was een klein wonder dat Oranje in de eerste helft niet op achterstand kwam. Spanje zag een doelpunt afgekeurd worden, trof tweemaal de paal en noteerde liefst elf doelpogingen, tegenover nul van Nederland. Hoewel Damaris Egurrola - de vervanger van de geschorste Daniëlle van de Donk - normaliter meer verdedigend is ingesteld, was de ploeg van Andries Jonker met name in defensief opzicht kwetsbaar.

Artikel gaat verder onder video

Spanje combineerde vaak eenvoudig door de Nederlandse defensie. Dat gebeurde in de vijfde minuut voor het eerst, toen Esther González na een één-twee meer Jennifer Hermoso voor het doel van Daphne van Domselaar kwam. Haar schot miste de juiste richting. In de zeventiende minuut kwam Oranje erg goed weg. Redondo ontving in de zestien een fraaie lange bal, kwam voor Esmee Brugts en kopte richting doel; Van Domselaar tikte de bal ternauwernood tegen de paal. In de rebound stuitte Redondo weer op de paal.

Er volgden nog meer doelpogingen en uiteindelijk ook een doelpunt, maar tot opluchting van Nederland werd die goal afgekeurd. Ona Batlle gaf vanaf de linkerflank een voorzet op Alba Redondo, die de bal teruglegde op González. Vervolgens kon González binnentikken, maar ze was in buitenspelpositie bediend. Het was niet het laatste hachelijke moment voor de rust, maar Oranje bleef overeind.

Ook in de eerste fase na de pauze bleef Spanje dominant. Oranje hield stand en dacht na een uur spelen een uitgelezen kans te krijgen om de wedstrijd toch naar zich toe te trekken. Scheidsrechter Stéphanie Frappart wees naar de stip na een vermeende overtreding van Irene Paredes op Lineth Beerensteyn, maar trok haar besluit in na het bekijken van de videobeelden.

🔔 Penalty voor Nederland?



Beerensteyn krijgt een duw van Paredes, die net te laat komt. Maar de VAR beslist: geen penalty❌#FIFAWWC #SPANED pic.twitter.com/TietV3aVlR — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 11, 2023

Uitgerekend een penalty aan de andere kant brak de wedstrijd open. Na een oliedomme handsbal van Van der Gragt ging Frappart weer naar de kant en ze had haar besluit snel genomen: strafschop. Van der Gragt maakte overduidelijk hands om een voorzet te blokkeren. Haar voeten waren buiten de zestien, haar hand erbinnen. Mariona Caldentey ontfermde zich over de strafschop, stuurde Van Domselaar de verkeerde kant op en scoorde via de binnenkant van de paal.

Van der Gragt raakt de bal met haar arm. De beelden zijn duidelijk: haar arm is nét binnen het strafschopgebied. Penalty voor Spanje.#FIFAWWC #SPANED pic.twitter.com/5Ia2jkwUML — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 11, 2023

Caldentey gaat schieten vanaf elf meter. Van Domselaar kiest de verkeerde hoek en via binnenkant paal gaat de bal erin. 1-0 voor Spanje.#FIFAWWC #SPANED pic.twitter.com/V7H6KcY4bi — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 11, 2023

Oranje leek ten dode opgeschreven, maar het optellen van twaalf minuten blessuretijd blies de hoop nieuw leven in. Uiteindelijk had Oranje slechts twee minuten nodig om in de blessuretijd de 1-1 te maken. Victoria Pelova verstuurde een steekpass richting Van der Gragt, die plots oog in oog stond met keeper Catalina Coll. Ze stond net geen buitenspel, schoot hard raak in de linkerhoek en ging zo van schlemiel naar held.

GOAL!🎉



Stefanie van der Gragt schiet 'm heerlijk binnen in de slotfase en doet zo haar handsbal vergeten: het is 1-1 in Wellington!🙌#FIFAWW #SPANED pic.twitter.com/4cESiboPMC — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 11, 2023

Zodoende kwam er een verlenging aan te pas. Spanje was in de eerste helft van de verlenging dreigender; na de korte onderbreking was er een grote kans voor Beerensteyn, die na een goede sprint naast schoot. Niet veel later schoot ze van dichtbij ook over. Ze had in de slotfase van e reguliere speeltijd ook al twee grote kansen onbenut gelaten en haar missers braken Oranje uiteindelijk op. Salma Paralluelo drong door tot het strafschopgebied, kapte Aniek Nouwen uit en schoot raak in de rechterhoek.

Oranje krijgt 'joekels van kansen', maar Paralluelo schiet raak in de verre hoek. Het is 2-1 voor Spanje met nog een paar minuten op de klok.#FIFAWWC #SPANED pic.twitter.com/vfu1zpWIF1 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 11, 2023

Martens

Beerensteyn zal ontevreden terugkijken op de wedstrijd, maar ook de andere aanvaller van Oranje stelde flink teleur. Lieke Martens was nauwelijks tot niet betrokken bij gevaarlijke momenten. Voor Van der Gragt werd het een tumultueus afscheid als prof; zij gaat vanaf komend seizoen aan de slag als technisch manager van de AZ Vrouwen.