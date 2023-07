Opnieuw tegenslag voor Jonker en Leeuwinnen in aanloop naar eerste WK-wedstrijd

De Nederlandse vrouwenploeg van bondscoach Andries Jonker bereidt zich in Nieuw-Zeeland voor op de eerste WK-wedstrijd van aankomende zondag. Voorafgaand aan het duel met Portugal worden de Oranje Leeuwinnen echter gehinderd door een verre van optimaal trainingsveld. En dat is niet voor het eerst deze voorbereiding.

De Telegraaf meldt dat de wereldvoetbalbond, de FIFA, er niet in geslaagd is om Oranje een fatsoenlijke ondergrond te bieden in Tauranga, waar de ploeg traint. "Precies in het midden van het veld blijkt de ondergrond vervaarlijk hard. De reden: een grote stalen plaat, van 25 bij 30 meter", zo schrijft de krant. De plaat zou er liggen vanwege de sport die normaal gesproken wordt beoefend in het Bay Oval-stadion: cricket.

Jonker zou nu overwegen om opnieuw naar een andere trainingslocatie op zoek te gaan. Zijn voorbereiding op het eindtoernooi werd al eerder door veld-perikelen verstoord. Eind juni werd een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse Onder 19-ploeg afgelast omdat het veld van amateurclub EGS'20 bezaaid bleek met steentjes en glasscherven. Ook een beoogd trainingsveld in Sydney werd afgekeurd: de volledige toplaag was stukgelopen.

Omstandigheden

Een onbespeelbaar trainingsveld is niet het enige probleem waar Jonker momenteel mee te dealen heeft. De Telegraaf meldt namelijk dat de weersomstandigheden ook een grote rol kunnen gaan spelen. "Zondag speelt het Nederlands elftal in het snijdend koude Dunedin. De ondergrond in het meest zuidelijk gelegen (overdekte) stadion ter wereld: een rugbyveld", zo weet de krant. "Ook het weer lijkt de komende dagen een tegenstander van de voetbalsters te gaan worden", vervolgt het artikel. "In Dunedin gaat het vanaf donderdag sneeuwen, terwijl er in Tauranga zware regenval wordt verwacht."