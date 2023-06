Bizarre omstandigheden voor Oranje Leeuwinnen: grasmat onbespeelbaar wegens stenen en glas op veld

Een bizar gezicht voorafgaand aan het oefenduel tussen de Oranje Leeuwinnen en de Oranje Leeuwinnen Onder 19. Vlak voordat er afgetrapt kon worden in het Brabantse Escharen, moest het veld opgeruimd worden omdat daar een heleboel stenen op lagen. Op beelden is te zien hoe spelers en stafleden met emmers rondlopen om de objecten van het veld te verwijderen. Inmiddels is duidelijk dat het te gevaarlijk is om op het veld te spelen.

Onder meer sterspelers als Lieke Martens, Daniëlle van de Donk en Jill Roord hielpen mee om het speelveld van amateurclub EGS'20 speelklaar te maken. Na een kwartier besloot de medische staf echter dat het niet nodig was, en dat het te gevaarlijk is om nog te spelen op het veld. De oefenwedstrijd zal nu gespeeld worden bij het spelershotel in Horst, waar een trainingsveld aanwezig is.

De verenigingsmanager van EGS'20 vertelde tegenover NU.nl dat tijdens het verticuteren van het gras stenen en glas zijn losgekomen. Ondanks dat veel leden van de club hebben gewerkt aan een speelklaar veld, bleek het donderdagmiddag onvoldoende.