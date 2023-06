Taylor Swift vindt tijdens Eras Tour tijd om tegenstander van Nederlands elftal aan te kondigen

De Verenigde Staten geldt als de topfavoriet op het WK voor vrouwen en de ploeg geniet in ieder geval de steun van de nodige beroemdheden. Politici, artiesten, topsporters en andere celebrities hebben een bijdrage geleverd aan de bekendmaking van de selectie.

USWNT, het account van de nationale vrouwenploeg, plaatst op Instagram een video van acht minuten waarop beroemdheden één voor één een lid van de 23-koppige selectie aankondigen. De video wordt geopend door president Joe Biden en First Lady Jill Biden, die de gehele selectie van de regerend wereldkampioen een hart onder de riem steken.

Grote sterren als basketballer Shaquille O'Neal, zangeres Taylor Swift en rappers Megan Thee Stallion en Lil Wayne zijn vertegenwoordigd in de video. Ook Tim Howard, 121-voudig international van de mannenploeg, levert een bijdrage aan de bekendmaking van de selectie.

Swift, die momenteel haar Eras Tour ten gehore brengt in de VS, vond tijdens het touren de tijd om Alex Morgan aan te kondigen, tot groot genoegen van haar fans. De zogenoemde Swifties melden zich massaal in de reacties op de video. Morgan, een van de grote sterren in de selectie, reageert via Twitter met een knipoog en een verwijzing naar Swifts nummer ...Ready For It? Niet geheel toevallig speelt Morgan met rugnummer 13, het geluksgetal van Swift.

Are you ready for it? 😝pic.twitter.com/WBbGZlN0NW — Alex Morgan (@alexmorgan13) June 21, 2023

Morgan is met 206 interlands de meest ervaren international in de selectie en staat voor haar vierde WK, evenals ploeggenoten Megan Rapinoe en Kelley O’Hara, Verder doen Alyssa Naeher en Julie Ertz voor de derde keer mee, staan Crystal Dunn, Emily Sonnett, Lindsey Horan en Rose Lavelle voor hun tweede WK en zijn er veertien WK-debutanten.

De Verenigde Staten zitten in Groep E met het Nederlands elftal, Portugal en Vietnam. De ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski speelt op 22 juli tegen Vietnam, op 27 juli tegen Nederland en op 1 augustus tegen Portugal. Nederland werd op het WK 2019 (finale) en de Olympische Spelen van 2021 (kwartfinale) uitgeschakeld door de VS.

De volledige selectie van de Verenigde Staten



Doel : Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Verdediging : Alana Cook (OL Reign), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (North Carolina Courage), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Kelley O’Hara (NJ/NY Gotham FC), Emily Sonnett (OL Reign)

Middenveld : Savannah DeMelo (Racing Louisville FC), Julie Ertz (Angel City FC), Lindsey Horan (Olympique Lyon), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Andi Sullivan (Washington Spirit)