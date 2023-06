Oranje Leeuwinnen voorkomen reputatieschade tegen De Volewijckers Onder 18

De Nederlandse vrouwen hebben zondag in een besloten oefenwedstrijd een nipte zege op De Volewijckers Onder 18 geboekt. De ploeg van bondscoach Andries Jonker was met 2-1 te sterk voor het jeugdteam. Er was op voorhand veel te doen om het vriendschappelijke duel, dat uit vrees voor gezichtsverlies achter gesloten deuren werd afgewerkt.

Ermee Brugts opende volgens NU.nl de score namens de Oranje Leeuwinnen, waarna De Volewijckers op gelijke hoogte kwam. Daniëlle van de Donk bezorgde haar ploeg alsnog de overwinning door de 2-1 te maken. Aan de zijde van de Nederlandse vrouwen maakte alle opgeroepen internationals minuten.

De Nederlandse vrouwen speelden de oefenwedstrijd ter voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat over een maand van start gaat. Jonker wilde graag dat zijn ploeg fysiek en defensief getest zou worden en strikte om die reden een jongensteam als tegenstander. Uit angst voor reputatieschade bij een mogelijke nederlaag besloot de KNVB de wedstrijd achter gesloten deuren te spelen.