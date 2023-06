Arjen Robben speecht bij Oranje Leeuwinnen en denkt terug aan 25 mei 2013

Arjen Robben heeft de Oranje Leeuwinnen een hart onder de riem gestoken voorafgaand aan het WK. De oud-topvoetballer was op uitnodiging van de KNVB een dag op het trainingskamp en gaf een motiverende speech aan de spelers van de vrouwenploeg.

Na de zilveren medaille op het vorige WK zullen de Leeuwinnen hopen nu wel aan het langste eind te trekken, al gelden landen als de Verenigde Staten en Engeland als topfavorieten. Mocht Oranje ver komen op het WK, dan is het volgens Robben cruciaal hoe de selectie omgaat met de druk. Hij denkt terug aan 25 mei 2013, de dag waarop hij het winnende doelpunt maakte voor Bayern München in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.

"Hoe reageer je op die druk, hoe ga je daarmee om? Ga je het negatief belichten, of positief?", zegt Robben. "Dat heb ik zelf heel mooi ervaren in bijvoorbeeld de Champions League-finale. Op dat moment hadden we die tweemaal verloren. Als je dan weer verliest, word je een beetje zo'n loser die alles verliest. Ik had maar één ding in mijn hoofd: wat er ook gebeurt, we gaan gewoon winnen. Dat is het belangrijkste."

De spelers moeten zichzelf geen onnodige druk opleggen, doceert Robben. "Als je gaat denken aan de WK-finale en dat je het misschien nooit meer meemaakt, dan zit je al fout. Je weet wat je kunt, omdat je zover gekomen bent. Ga dat dan ook doen. Je moet denken: vandaag gaan we zorgen dat we wereldkampioen worden. Dat tekent de besten en de sterksten. Op het moment dat het erop aankomt, doen ze wat ze goed kunnen. Als je met poep in je broek het veld opgaat, kan je net zo goed binnenblijven."

De Oranje Leeuwinnen spelen volgende week zondag een oefenwedstrijd tegen België. Op 23 juli begint het WK met een groepswedstrijd tegen Portugal; daarna zijn de Verenigde Staten (27 juli) en Vietnam (1 augustus) de tegenstanders.