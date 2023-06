Shanice van de Sanden deelt groot nieuws aan vooravond WK in Australië en Nieuw-Zeeland

Shanice van de Sanden heeft donderdagavond groot nieuws gedeeld met haar volgers op Instagram. De dertigjarige aanvaller van Liverpool en haar partner Tatjana verwachten hun eerste kindje.

In haar post op het sociale medium is te zien dat de buik van Van de Sandens vriendin al duidelijke tekenen van de zwangerschap begint te vertonen. "We can't wait to meet you my little bébé", schrijft de vleugelspeler erbij, "we love you so much already." Onder de post regent het hartjes van haar (oud-)teamgenoten van het Nederlands elftal, waaronder Vivianne Miedema, Jill Roord, Anouk Hoogendijk en Lieke Martens.

Van de Sanden speelde de afgelopen twee jaar geen enkele wedstrijd in het Nederlands elftal, waarmee ze in 2017 Europees Kampioen werd in eigen land. Toch maakt ze deel uit van de voorselectie van bondscoach Andries Jonker voor het WK voor vrouwen dat wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. De Oranje Leeuwinnen trappen op 23 juli af met een wedstrijd tegen Portugal, daarna treft de ploeg van Jonker de regerend wereldkampioen, de Verenigde Staten. In het derde en laatste groepsduel is Vietnam de tegenstander.

Woensdag werd bekend dat Romée Leuchter (Ajax) en Alieke Tuin (Fortuna Sittard) niet meegaan naar het toernooi. Daardoor bestaat de voorlopige selectie van Jonker nog uit 28 spelers. Voor de start van het toernooi brengt Jonker dat aantal nog terug naar het definitieve aantal van 23 gelukkigen die mee mogen. Voor de start van het WK speelt Oranje op 2 juli een uitzwaaiwedstrijd tegen België, die wordt gespeeld in Kerkrade.