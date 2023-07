Andries Jonker maakt WK-selectie Leeuwinnen bekend: 95-voudig international op reservelijst

Andries Jonker heeft bekendgemaakt welke 23 spelers hij meeneemt naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. In de selectie van de bondscoach is geen plaats voor Shanice van de Sanden. De aanvaller van Liverpool staat op de reservelijst en reist dus wel met de groep mee.

Dat geldt ook voor sluitpost Barbara Lorsheijd van ADO Den Haag. Lorsheijd en Van de Sanden kunnen nog aan de selectie worden toegevoegd als er iemand uitvalt met een blessure. Als dat niet gebeurt, reizen zij na de eerste groepswedstrijd terug naar Nederland. Fenna Kalma heeft de selectie ook niet gehaald. In een eerder stadium vielen Tiny Hoekstra, Kika van Es, Romée Leuchter en Alieke Tuin al af.

De Oranje Leeuwinnen spelen op het WK in de groepsfase drie wedstrijden. De ploeg van Jonker treft achtereenvolgens Portugal (zondag 23 juli, 09.30 uur), de Verenigde Staten (donderdag 27 juli, 03.00 uur) en Vietnam (dinsdag 1 augustus, 09.00 uur). Eerst wacht in Nederland nog een oefenwedstrijd tegen België, dat aanstaande zondag om 20.45 uur de tegenstander is in Kerkrade. Vrijdag 7 juli vertrekt Oranje naar Australië.

De volledige selectie:

Jill Baijings (Bayer 04 Leverkusen), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Daphne van Domselaar (FC Twente), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Wieke Kaptein (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Aniek Nouwen (AC Milan), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax), Jacintha Weimar (Feyenoord), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg).