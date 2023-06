Andries Jonker maakt met besluit definitief einde aan carrière van Kika van Es

De voetballoopbaan van Kika van Es (31) is definitief ten einde. De verdedigster, die onderdeel uitmaakte van het gouden vrouwenteam dat het EK 2017 in eigen land won, is door bondscoach Andries Jonker niet opgeroepen voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Van Es hing eerder haar schoenen ook al aan de wilgen vanwege een zwangerschap. Door een heel verdrietige miskraam kon ze zich alsnog beschikbaar stellen voor het WK en ze werd door Jonker op de standbylijst gezet. Omdat Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn zich bij de selectie voegen, betekent dat voor Van Es het einde van haar tijd bij het Nederlands elftal.

In totaal speelde Van Es liefst 77 interlands, waaronder dus veel op het EK in eigen land in 2017, waar ze een van de bekende gezichten werd als basisklant. In clubverband diende ze onder meer FC Twente, Ajax, Everton en PSV. Door de vele zware blessures heeft Van Es het relatief lang volgehouden op het topniveau.

Ook Ajax-aanvalster Tiny Hoekstra is door het besluit van Jonker definitief afgevallen voor het eindtoernooi. Uiteindelijk moet de bondscoach overigens nóg drie spelers teleurstellen, maar hiermee is de eerste schifting gemaakt. Vanaf dinsdag is de selectie van Jonker in Horst voor het tweede deel van de voorbereiding op weg naar het wereldkampioenschap.