Andries Jonker boos na aankomst in Nieuw-Zeeland: 'Ik dacht: wat ís dit nou?'

De WK-voorbereiding van de Oranje Vrouwen wordt verstoord door de omstandigheden op het trainingsveld in Tauranga. Nog altijd bevindt zich een grote stalen plaat onder het trainingsveld, van zo'n 30 bij 25 meter, waardoor een deel van het veld onbespeelbaar is.

Oranje traint in het Bay Oval-openluchtstadion, waar normaliter cricket wordt gespeeld. Het metalen blok ligt op het midden van het veld. "Het bleken cricketpitches te zijn. De ondergrond daarvan is kneiterhard", zegt bondscoach Andries Jonker tegen De Telegraaf. De staf van Oranje ontdekte de plaat bij een inspectie in oktober vorig jaar. Men kreeg meermaals de belofte dat het probleem opgelost zou worden. "Maar toen onze kwartiermakers hier vorige week aankwamen, zagen ze tot hun grote ontsteltenis dat er nog niks was gebeurd. Ik dacht: wat ís dit nou?."

Artikel gaat verder onder video

Er ligt weliswaar gras overheen, maar als je eroverheen loopt, voel je een keiharde ondergrond. Volgens Jonker voelt het aan als beton. "Inclusief een rand tussen het gras en de plaat, waarop je alles openhaalt als je er een sliding maakt. En die ondergrond is niet goed voor de spieren en de pezen, die in deze fase van de voorbereiding toch al onder spanning staan. Het is een megaprobleem. Ik heb gezegd: hier gaan wij niet trainen, het is gewoon te gevaarlijk."

De KNVB beklaagde zich bij de FIFA, die iemand naar het stadion liet komen. Die wist het probleem ook niet te verhelpen. Jonker spreekt van 'amateurisme ten top' en antwoordt met 'ja' op de vraag of de FIFA de WK-voorbereiding van zijn ploeg verstoort. Trainingsvelden in de wijde omgeving blijken ongeschikt, waardoor Oranje in Tauranga blijft trainen. Zondagochtend wacht de openingswedstrijd tegen Portugal.