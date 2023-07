Nieuw-Zeeland opgeschrikt door dodelijke schietpartij; Leeuwinnen laten van zich horen

Nieuw-Zeeland is vlak voor de start van het WK vrouwenvoetbal opgeschrikt door een schietpartij. In Auckland zijn zeker drie mensen, onder wie de schutter, om het leven gekomen. Daarnaast zijn er zeker zes gewonden gevallen, van wie er drie ernstig aan toe zijn.

De schietpartij vond plaats in het zakendistrict van Auckland, in de buurt van waar onder meer de Noorse en Filipijnse spelers hun tenten hebben opgeslagen. Een 24-jarige man drong rond 07.20 uur lokale tijd een gebouw binnen en opende het vuur. Na het bereiken van de bovenste verdieping hield hij zich schuil in een liftschacht, waar hij korte tijd later dood werd aangetroffen.

De spelers van de Noorse selectie schrokken wakker van het geluid van helikopters en de sirenes van hulpdiensten. "We wisten eerst niet wat er aan de hand was, maar er kwamen uiteindelijk updates via de tv en lokale media", aldus aanvoerder Maren Mjelde, die in gesprek met Noorse media aangeeft zich voortdurend veilig te hebben gevoeld. "We bereiden ons voor op de wedstrijd zoals we anders ook zouden doen."

Hoewel er over een motief nog niets bekend is, stelt premier Chris Hipkins dat er van een terreurdaad geen sprake is. In Auckland wordt deze donderdag het WK afgetrapt met een wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. De Oranje Leeuwinnen bevinden zich in Tauranga, op zo'n drie uur rijden van Auckland. Op Twitter reageren de Leeuwinnen op de tragische gebeurtenis in de grootste stad van Nieuw-Zeeland.