Verweij over ‘opmerkelijke keuze’ Koeman: ‘Toen werd er hele stoere taal gesproken’

Mike Verweij is van mening dat het opvallend is dat is opgenomen in de definitieve opstelling van bondscoach Ronald Koeman. De 22-jarige middenvelder bedankte in september voor Jong Oranje vanwege zijn transfer naar Liverpool, wat hem destijds niet in dank werd afgenomen. Verweij vindt dat er destijds ‘stoere taal’ is gesproken door Nigel de Jong, die zei dat Gravenberch onderaan de stapel lag.

“Dat Gravenberch erbij zit, dat is op zich een opmerkelijke keuze. Maar Koeman zei: hij valt met de neus in de boter”, begint Verweij in Kick-Off de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Hij heeft dit seizoen maar twee keer negentig minuten gespeeld, al is hij toch wel 26 van de 38 Premier League-wedstrijden in actie gekomen. Maar Kenneth Taylor heeft het één wedstrijd heel slecht gedaan in het Nederlands elftal, maar hij heeft zich heel knap herpakt in de tweede seizoenshelft.”

“Hij speelde gewoon in Jong Oranje en dat deed Gravenberch niet", vervolgt Verweij. “Hij bedankte op het moment dat hij een transfer naar Liverpool had gemaakt. Toen werd er hele stoere taal gesproken door technisch directeur Nigel de Jong, dat hij onderaan de stapel lag. Nou, kennelijk liggen Kenneth Taylor en Dirk Proper nog verder onderop de stapel. Niet dat ik zeg dat zij in het Nederlands elftal horen, alleen als je een hele stoere maatregel neemt, dan is dat kennelijk ook heel snel weer veranderd.”

Volgens Valentijn Driessen is dat niet meer terecht. “Want het gaat om de beste spelers. Onderaan de stapel dat was in augustus vorig jaar en we zitten nu bijna in juni 2024. Dan kijk je gewoon naar de beste spelers. Er is geen hond in Nederland die Kenneth Taylor boven Ryan Gravenberch zou selecteren.”

Verweij vindt dat de principes bij de KNVB niets waard zijn, maar daar is Driessen het niet mee eens. “De principes zijn wel iets waard, want hij lag tijdelijk onderaan de stapel. Dat telt voor één of twee wedstrijden, maar je gaat iemand met zo veel kwaliteit en potentie toch niet een heel jaar dwarsbomen? Dat is te gek voor woorden. Hij is gewoon een prima speler en zorgt ervoor dat het niveau op de trainingen hoog komt en blijft te liggen. Het is een speler die veel meer meerwaarde heeft dan Kenneth Taylor”, aldus Driessen.

De middenvelder van Ajax heeft een kans gekregen bij bondscoach Ronald Koeman en die heeft hij niet gepakt. “Taylor heeft Oranje tegen Frankrijk in de steek gelaten en dat blijft hem achtervolgen. Dat is Koemans recht, net zoals dat hij heel lang achter de oude garde blijft staan. Taylor heeft voor een groot gedeelte een dramatisch seizoen gehad. Hij heeft zich tegen het einde van de competitie redelijk hersteld, maar dat is tegen NEC en PEC Zwolle. Kom op, Gravenberch speelt in de Premier League, dat is de beste competitie van de wereld. Dat maakt een groot verschil”, aldus Driessen.

Overigens wil Verweij niet zeggen dat spelers als Taylor en Proper mee hadden gemoeten naar het Europees kampioenschap. “Ik ben het ermee eens dat Proper en Taylor geen Nederlands elftal-materiaal zijn, alleen dat zegt ook iets over Jong Oranje. Dat zijn wel de bepalende spelers van Jong Oranje. Voorheen paste je bepalende spelers van Jong Oranje moeiteloos in bij het Nederlands elftal. Kennelijk is die tijd voorbij”, besluit Verweij.

