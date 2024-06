Wim Kieft stoort zich enorm en komt met vernietigende uithaal richting Erik ten Hag

Wim Kieft vindt het ‘treurig en vermakelijk tegelijk’ zoals Manchester United-trainer Erik ten Hag zich in de afgelopen weken heeft gepresenteerd. De columnist noemt onder meer een interview van de Nederlander met Voetbal International, waarin de oefenmeester afrekende met Ajax, en haalt uit naar Ten Hag.

“Ten Hag heeft weliswaar de FA Cup gewonnen, een prijs die in geen enkele verhouding staat tot het winnen van bijvoorbeeld de Champions League. Om daar dan ook zo overspannen over te doen... “, begint Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Hij is met Manchester United als achtste geëindigd in de Premier League, de slechtste klassering van de club ooit sinds de invoering van de Premier League.”

Kieft is van mening dat Ten Hag, volgens wie het project Manchester United ‘nog op de rails staat’, de realiteitszin uit het oog is verloren. “Hij vergeet dat hij bij de grootste club van Engeland werkt. Daar moet je presteren en kom je niet weg met geleuter over blessures, over het winnen van twee troostprijzen of een ingezet proces”, vervolgt Kieft. “Hij heeft bijna 500 miljoen euro gespendeerd en desondanks niet geleverd. Dan kan je beter je mond houden in plaats van journalisten en analisten als Gary Lineker en Alan Shearer onderuit de zak te geven en te zeggen dat ze er niets van begrijpen.”

Dat Ten Hag uithaalde naar Ajax vindt Kieft dan ook onbegrijpelijk. “Terwijl je je handen vol hebt aan Manchester United, een klus waar je bezig bent je aan te vertillen, lees je als Ten Hag onderhand ook nog even iedereen de les. Bij Ajax snappen ze er niets van. Marc Overmars had als een heilige behandeld moeten worden. Het is niet Ajax, maar Overmars die grensoverschrijdend bezig is geweest. Die misdragingen kan je als club niet over je kant laten gaan, maar daar denkt Ten Hag dus anders over weten we nu.”

Daarnaast vond Ten Hag dat hij bij FC Utrecht 'mooi even orde op zaken heeft gesteld', terwijl de complimenten voor het werk van Arne Slot bij Feyenoord overdreven waren. "Om daar aan toe te voegen dat hij bij Manchester United begon bij een club die op zijn achterste lag, terwijl Slot in een gespreid bedje komt bij Liverpool. Waarom zeg je zoiets? Maak je na twee bijzonder magere seizoenen druk om jezelf en Manchester United in plaats van anderen de les te lezen”, besluit Kieft over Ten Hag.

