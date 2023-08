Aardbeving vlak voor wedstrijd tussen Spanje en Nederland

Vlak voor de WK-wedstrijd tussen Spanje en Nederland was een aardbeving voelbaar in de persruimte, zo schrijven aanwezige journalisten. Het gaat om een beving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter.

"Wat getril in de persruimte. In Nederland zou je denken dat er een trein voorbij komt razen. Hier is het een aardbeving. Ook dat is Nieuw-Zeeland", schrijft Algemeen Dagblad-journalist Tim Hartman op X, het voormalige Twitter.

De wedstrijd tussen Spanje en Nederland wordt vanaf 03.00 uur gespeeld in Wellington. Het epicentrum van de beving lag daar ver vandaan, in de zee. In Nieuw-Zeeland zijn aardbevingen gebruikelijk.

Journalist Frank Wielaard van de NOS merkt dan ook dat er laconiek op wordt gereageerd. "Net eerste aardbeving ooit meegemaakt. Zittend in stadion in Wellington, iets meer dan een uur voor Spanje - Nederland, kracht 5,5. Niemand reageert echt. All good, we expect no more. Welcome to Wellington, was de laconieke reactie."