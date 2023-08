Luuk de Jong kan leven met teleurstellend gelijkspel: 'Soms moet je daar ook naar kijken'

Luuk de Jong kon na afloop van de wedstrijd tussen Rangers en PSV wel leven met een 2-2 gelijkspel. De spits van de Eindhovenaren was met een doelpunt weer belangrijk voor zijn ploeg. PSV maakte het zichzelf vooral erg lastig in Glasgow, zo merkte ook De Jong.

PSV liet Rangers tot twee keer toe uit het niets op voorsprong komen op Ibrox. "Je weet wat hun kwaliteiten zijn. In de omschakeling straffen ze die kleine foutjes af. Dat gebeurt op dit niveau. Dus dat moet absoluut beter aan onze zijde. Het is goed dat we nog terugkomen tot 2-2 waardoor we toch nog een goede uitgangspositie hebben voor volgende week", vertelde De Jong kort na de wedstrijd voor de camera van RTL7.

Vooral bij de 1-0 van Rangers ging er op de eigen helft veel mis bij PSV. Na geklungel van Ibrahim Sangaré kon Abdallah Sima scoren. "Wij proberen te voetballen, soms bijna ten koste van teveel. Dan moeten we het risico beter afwegen. Maar wij willen graag voetballen en daar horen fouten bij. Als daar een doelpunt uit komt, is dat heel kostbaar. Dat soort fouten worden op het niveau van de Champions League afgestraft."

Volgende week woensdag (21.00 uur) moet PSV de klus klaren in het eigen Philips Stadion. Daar ging het vorig jaar na een 2-2 gelijkspel in Schotland nog mis. De Jong denkt dat er vanavond niet meer in zat voor zijn ploeg. "We wilden graag winnen, maar je moet ook naar het wedstrijdverloop kijken. Dan moet je tevreden zijn dat je nog 2-2 maakt. Ik denk dat we het daarom volgende week in eigen hand hebben."