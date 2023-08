Manchester United betaalt enorm bedrag voor Højlund: derde grote aanwinst voor Ten Hag

Manchester United heeft zich definitief versterkt met Rasmus Højlund. De spits komt over van Atalanta en kost naar verluidt zo'n 70 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen. Hij tekent een vijfjarig contract op Old Trafford en is de beoogde nieuwe aanvalsleider van the Red Devils.

Al langer was duidelijk dat Ten Hag na de komst van zijn gewenste keeper (André Onana) vooral nog op zoek was naar een nieuwe spits. Nadat Manchester United de afgelopen maanden veelvuldig werd gelinkt aan Harry Kane (Tottenham Hotspur) en ook de namen van Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) en Victor Osimhen (Napoli) de revue waren gepasseerd werd de afgelopen weken al duidelijk dat de keuze uiteindelijk op Højlund gevallen was.

De twintigjarige Højlund, wiens contract bij Atalanta nog vier jaar doorliep, speelde pas een jaar voor Atalanta. Hij was voor 17,2 miljoen euro overgenomen van Sturm Graz en kwam vorig seizoen tot 10 doelpunten en 4 assists in 34 officiële wedstrijden. Hij is na Onana (52,5 miljoen euro) en Mason Mount (65 miljoen euro) de derde grote aanwinst van Manchester United deze zomer.