Maurice Steijn blikt terug op debuut in Europa League: 'Dat was heel hectisch'

Maurice Steijn begint donderdag aan zijn vijfde Europese wedstrijd als hoofdtrainer. Veel mensen denken dat de Hagenaar debuteert in Europa, maar in het verleden was hij met ADO Den Haag al eens actief in de voorrondes van de Europa League. Woensdag werd hij op een persconferentie gevraagd naar die wedstrijden.

Steijn speelde in 2011 met ADO twee keer tegen FK Tauras Tauragė. "Dat was ook in een voormalig Oostblokland. De eerste wedstrijd was in Litouwen. Het was heel hectisch, het was dubieus of we die wedstrijd konden starten. Dat was in verband met de grote hoeveelheid ADO-supporters en supporters uit Polen. Dat waren er 5000 bij elkaar en daar was het stadion niet op gebouwd. Uiteindelijk hebben we gespeeld en beide keren gewonnen."

YouTube: Dit is de volgende Ajacied die Ajax kan verlaten

Artikel gaat verder onder video

Toch bleef het avontuur van ADO en Steijn beperkt tot slechts vier wedstrijden. In de derde voorronde richting het tweede toernooi van Europa ging het al mis. "Toen moesten we tegen Omonia Nicosia. Die verloren we uit en we wonnen thuis, maar dat bleek niet genoeg. Dat is nog wat ik er van weet. Dat was wel een prima tegenstander. Maar nu bij Ajax is het moeten, dat lijkt me duidelijk", aldus Steijn over het treffen met Loedogorets.

Loedogorets en Ajax trappen donderdagavond om 20.00 uur af in de Huvepharma Arena. Daar hopen de bezoekers een grote stap te zetten naar het hoofdtoernooi van de Europa League. Volgende week donderdag wordt de return om 20.00 uur afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Ajax kreeg van de KNVB sowieso komend weekend vrij om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het cruciale tweeluik met de grootmacht uit Bulgarije.