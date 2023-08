'Meestervoorspeller' Hugo Borst begrijpt helemaal niets van Ajax-prognose Hans Kraay junior: ‘Hoe dan?!’

De seizoensgids van Voetbal International beschikt zoals altijd over een Eredivisievoorspelling. Een aantal prominenten wagen dan een poging om de eindstand van het Eredivisieseizoen te voorspellen. Hugo Borst had vorig jaar de meeste eindklasseringen juist en voorspelt dit seizoen, in tegenstelling tot Hans Kraay junior, een donker scenario voor Ajax.

Kraay junior is de enige deelnemer die denkt dat Ajax aankomend seizoen de landstitel gaat bemachtigen. Bij Borst zorgt dit voor gefronste wenkbrauwen. “Hans, je hebt het vorig jaar helemaal verkeerd gedaan, en wat hoor ik net. Je hebt als enige van alle voorspellers Ajax eerste laten eindigen. Hoe dan?!”, vraagt de ras-Spartaan zich hardop af.

Artikel gaat verder onder video

Als we gaan kijken naar de voorspelling van Borst, wordt het duidelijk waarom de analist zo verbaasd is. Hij voorspelt namelijk een dramatisch seizoen voor Ajax en denkt dat de Amsterdammers genoegen moeten nemen met de vierde plaats. “Als je nu naar Ajax kijkt, is het een club die volledig op zijn reet ligt. In alle geledingen is er ongemak”, weet Borst.

“De selectie is ondermaats. Er speelt een kind (Olivier Aertssen, red) in het centrum en aan de andere kant staat een kind met iets meer ervaring, Jorrel Hato. Natuurlijk zal er nog wat bijkomen, maar Ajax heeft zijn zaken héél slecht voor elkaar”, is Borst vernietigend. “Dat komt natuurlijk door een gebrek aan perspectief. Ajax heeft niet zoveel te bieden”, gaat hij verder. De analist denkt overigens dat Feyenoord de titel moeiteloos gaat prolongeren.