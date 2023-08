Mislintat gaat door: ogen op Hiroki Ito, die 40 keer (!) meer waard is dan in 2022

Ajax werkt aan de komst van Hiroki Ito, zo weet De Telegraaf. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat wil de verdediger overnemen van zijn oud-werkgever VfB Stuttgart. De 24-jarige Ito wordt gezien als 'de ideale back-up van het talent Jorrel Hato', schrijft clubwatcher Mike Verweij.

Ito is tienvoudig international van Japan. Hij werd in 2021 door Mislintat op huurbasis naar Stuttgart gehaald. Hij tekende een jaar later een contract tot medio 2025. Toen betaalde Stuttgart vier ton om Ito over te nemen van Jubilo Iwata. Volgens De Telegraaf moet hij nu het veertigvoudige kosten: zijn transferwaarde 'wordt op zestien miljoen geschat'. Of Mislintat dat wil betalen, valt te bezien.

Volgens bronnen rondom de club heeft Ajax voor de zekerheid ook andere centrale verdedigers op de korrel, voor het geval Ito te duur blijkt of hij een overstap naar de Eredivisie niet ziet zitten. Ito speelde in totaal 68 officiële wedstrijden voor Stuttgart, waarvan 37 in het afgelopen seizoen. De ploeg eindigde als zestiende in de Bundesliga en wist degradatie af te wenden in de play-offs.