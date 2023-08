Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Feyenoord kan wat dat betreft gewoon niet aan Ajax tippen'

Feyenoord is afgelopen seizoen overtuigend kampioen van de Eredivisie geworden, maar Ajax troeft de aartsrivaal op verschillende gebieden nog steeds af. Bijvoorbeeld op het gebied van uitgaande transfers, stelt FCUpdate-redacteur Tijmen Gerritsen in de nieuwste FCUpdate Podcast. "Daramy, Bassey en Álvarez zijn allemaal voor de hoofdprijs verkocht. Dat is iets wat alleen Ajax kan. Als je de vraagprijs voor Geertruida en Kökçü ziet, dan merk je gewoon dat Feyenoord wat dat betreft gewoon niet aan Ajax kan tippen."

