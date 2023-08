Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Voor je het weet, ben je terug bij af als Nederlands voetbal'

Het is een belangrijke week voor Nederlandse voetbal. Liefst vier clubs nemen deel aan de play-offs voor een Europees toernooi, waardoor het zomaar kan zijn dat straks vijf clubs tot in ieder geval de winterbreak punten kunnen sprokkelen voor de coëfficiëntenlijst. In de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman de komende wedstrijden en het actuele nieuws.

Zo schijnen zijn hun licht over de defensieve aankopen van Ajax. "Bijna veertig miljoen voor drie verdedigers, maar het was wel nodig", concludeert Stan in de podcast.

Bij PSV heeft Peter Bosz in defensief opzicht dit moment niet bijster veel smaken. "Als de spoeling nu, aan het begin van het seizoen, al zo dun is, dan kan het alleen maar erger worden", stelt Stan.

Verder wordt er kort teruggeblikt op afgelopen weekend, het laatste nieuws wordt besproken en er is weer een nieuwe quizvraag van Frank. Beluister de podcast hieronder via Spotify!