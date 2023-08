Nijhuis op hilarische wijze voor schut gezet in De Oranjezomer

Scheidsrechter Bas Nijhuis is woensdagavond even flink voor schut gezet in De Oranjezomer. De arbiter had een opvallende gele trui aan in de uitzending, wat voor presentatrice Hélène Hendriks reden was om een zonnebril op te zetten. Gedurende het programma werd Nijhuis nog een aantal keer te kakken gezet, met zelf opgenomen video’s van hem uit het verleden, die werden getoond in compilaties met andere BN’ers. "Wanneer zit deze uitzending erop?", vroeg Nijhuis al in het eerste deel van de show.