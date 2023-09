Opstelling Ajax: Steijn voert wijziging door op middenveld én in aanval

De opstelling van Ajax voor de returnwedstrijd tegen Ludogorets is bekend. Trainer Maurice Steijn voert twee wijzigingen door: de vertrokken Mohammed Kudus wordt voorin vervangen door Carlos Forbs, terwijl Steven Berghuis plaatsmaakt voor Branco van den Boomen. Ajax en Ludogorets nemen het vanaf 20.00 uur tegen elkaar op in de Johan Cruijff ArenA. Ajax hoopt zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.

De wedstrijd tussen Ajax en Ludogorets is te volgen in ons liveverslag.

Artikel gaat verder onder video

Ajax won met 1-4 in Bulgarije en dat bleek de laatste wedstrijd van Kudus in Amsterdamse dienst. Hij vertrok immers naar West Ham United. De Ghanees, goed voor een hattrick in de uitwedstrijd, wordt rechts voorin vervangen door Forbs. De zomeraanwinst deed in Bulgarije al de hele tweede helft mee als vervanger van Brian Brobbey.

Verder kiest Steijn ervoor om Berghuis aan de kant te houden. Mogelijk heeft dat te maken met zijn griepklachten, al zit Berghuis wel op de bank. "Hij had vanmorgen (woensdag, red.) nog wat verhoging en is een beetje grieperig. We hebben contact met hem. Ik hoop dat hij morgen meedoet", zei Steijn op de persconferentie nog.