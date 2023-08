Peter Bosz dient interviewer meteen van repliek: 'Wat moeten we hier dan gaan doen?'

Peter Bosz baalde na de wedstrijd tussen Rangers en PSV van het feit dat zijn ploeg niet wist te winnen. De Eindhovenaren moesten genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. De openingstreffer van de thuisploeg werd gemaakt na een grote fout van Ibrahim Sangaré. Daar ging Bosz na afloop op in.

"Dat is een grote fout, dat is duidelijk", vertelde de oefenmeester voor de camera van RTL7. "Natuurlijk is het inherent aan onze manier van spelen. Maar wat moeten we dan hier gaan doen? De ballen naar voren knallen zodat we hem achterin niet kunnen verspelen? Dat gaan wij niet doen. Ik vind dat wij de wedstrijd gedomineerd hebben, al hebben we te weinig kansen gekregen."

Bosz verwacht echter dat PSV de klus volgende week woensdag (21.00 uur) in het eigen Philips Stadion wel gaat klaren. "Vooraf zei ik dat ik hier was gekomen om te winnen. Het is helaas 2-2 geworden. Je kunt ook zeggen dat de jongens karakter hebben getoond. Want voor hetzelfde geld verlies je hier. Maar we moeten het volgende week gewoon gaan afmaken."

Sergiño Dest maakte daags na zijn entree bij PSV al zijn debuut voor zijn nieuwe club. "Ik vond hem erg goed spelen. Hij heeft het veel langer volgehouden dat ik had verwacht. In de rust ging het goed, in de tweede helft was het gemakkelijk in de gaten te houden omdat hij aan mijn kant speelde. Je moet natuurlijk wel oppassen dat hij niet gelijk geblesseerd raakt."