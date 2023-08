'Premier League-grootmacht praat met PSV over financiële voorwaarden van zeer gewilde Johan Bakayoko'

Het is nog altijd maar de vraag of Johan Bakayoko na de transferperiode nog speler van PSV is. De talentvolle Belgische aanvaller is de afgelopen weken aardig op dreef en heeft zich in de kijker gespeeld van verschillende Europese grootmachten. Zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad melden donderdagochtend dat Bakayoko zelfs zou kunnen fungeren als de vervanger van Mohamed Salah.

Naar verluidt zou Liverpool ‘één van de clubs zijn’ die zich heeft gemeld bij het management van de jonge aanvaller. The Reds hebben naar de financiële voorwaarden gevraagd en denken alvast vooruit voor als sterspeler Salah nog vertrekt deze transferperiode. Bakayoko zou een zeer gewilde speler zijn op de transfermarkt.

PSV verwacht een ‘spannend’ slot van deze maand. Het zou zomaar kunnen dat de Eindhovenaren daarin nog afscheid moeten gaan nemen van de linkspoot. Bakayoko kon al eerder rekenen op concrete interesse van onder meer Paris Saint-Germain, Napoli en Burnley. Laatstgenoemde club zou naar verluidt niet de nieuwe eindbestemming gaan worden van de vleugelspeler.

Bakayoko is afgelopen weken in vorm en liet zich onder andere zien in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz. De Belg gaf in die partij twee assists en had een aantal aardige acties. Na die wedstrijd liet Bakayoko overigens weten dat zijn toekomst in Eindhoven ligt, al lijkt dat nog helemaal niet zo zeker te zijn.