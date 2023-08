'PSV gaat voor Zeno Debast: mogelijk duurste clubaankoop aller tijden'

PSV gaat zich deze week officieel melden voor Zeno Debast, een centrale verdediger van Anderlecht. Dat meldt - opvallend genoeg - Feyenoord Transfermarkt op Twitter. Debast, negentien jaar, zou bijna 20 miljoen euro moeten kosten. De Telegraaf stelt echter dat er 'vanaf 15 miljoen euro gesproken kan worden'.

Debast debuteerde in mei 2021 bij Anderlecht en speelde sindsdien 57 officiële wedstrijden voor de club. Hij is drievoudig international van België en maakte verrassenderwijs deel uit van de WK-selectie van België in 2022. Hij bleef echter in alle wedstrijden op de bank zitten.

Als de transfersom in de buurt komt van twintig miljoen euro, wordt Debast de duurste aankoop ooit van PSV. Al 23 jaar lang is die titel voor Mateja Kezman, die in het jaar 2000 voor veertien miljoen euro overkwam van Partizan Belgrado.

Volgens het Eindhovens Dagblad zal de transfersom echter niet zo hoog blijken. "PSV heeft inderdaad geïnformeerd naar centrale verdediger Zeno Debast (19) van Anderlecht", schrijft journalist Rik Elfrink. "Eerste call van @FeyenoordTM. Geen bod nog en prijs van 20 miljoen is sowieso niet aan de orde." Hij stelt dat de reële marktwaarde van Debast tussen de 10 en 15 miljoen euro ligt en dat daar ook bonussen bij horen. De Telegraaf maakt wel melding van een vraagprijs van 20 miljoen, maar stelt dat er vanaf 15 miljoen gesproken kan worden.