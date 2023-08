Rampzalige rentree Bart Nieuwkoop bij Feyenoord: nieuwste aanwinst moet al 24 minuten met rood naar de kant

Feyenoord is zondagmiddag begonnen aan het nieuwe Eredivisieseizoen. Negen dagen na de nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal heeft de ploeg van trainer Arne Slot in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard wat recht te zetten. De landskampioen beleeft vooralsnog echter een moeizame middag. Slot had in zijn opstelling meteen plekje ingeruimd voor Bart Nieuwkoop, die eerder deze week na twee jaar terugkeerde in Rotterdam. Nieuwkoop kreeg de voorkeur boven Markus Pedersen, maar moest na nog geen half uur spelen al met rood naar de kant.

Feyenoord beleefde een onrustige aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. De Rotterdammers hielden begin deze week nadrukkelijk rekening met een vertrek van Lutsharel Geertruida, maar RB Leipzig zette woensdag een streep door zijn komst. Op dezelfde dag meldde Voetbal International dat Nieuwkoop op het punt stond terug te keren in De Kuip. Nieuwkoop werd in 2017 kampioen met Feyenoord, maar vertrok in de zomer van 2021 naar Union SG. Na twee succesvolle jaren in België keerde hij terug in Rotterdam.

Drie dagen na zijn komst gooide Slot hem meteen voor de leeuwen. Nieuwkoop begon alleraardigst aan het thuisduel met Fortuna Sittard en had in de eerste twintig minuten al een assist op zijn naam kunnen hebben. Igor Paixão kreeg na een voorzet van de vleugelverdediger een goede mogelijkheid om de score te openen, maar knikte naast. Een paar minuten later mocht Nieuwkoop gaan douchen. De nieuwkomer maakte diep op de helft van Fortuna Sittard een ongelukkige, maar harde overtreding op Iñigo Córdoba. Scheidsrechter Rob Dieperink deed de overtreding van Nieuwkoop in eerste instantie nog af met geel, maar na ingrijpen van de VAR zag hij zich alsnog genoodzaakt een rode kaart te trekken.

