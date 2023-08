René van der Gijp kraakt NOS-duo: 'Zij zijn zó correct, bijna beangstigend om naar te kijken'

René van der Gijp vindt Suse van Kleef en Leonne Stentler zo correct dat hij het bijna beangstigend vindt om naar ze te kijken. Van Kleef presenteerde deze zomer het programma van de NOS rond het WK Vrouwen, terwijl Stentler als analist ook vaak op tv was te bewonderen.

De presentatie van Van Kleef en de analyses van Stentler komen ter spraken in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik heb helemaal niet naar het WK gekeken, maar wel naar de finale. Daar heb ik met plezier naar gekeken, moet ik zeggen. Het viel me echt mee. Ik heb ook gekeken naar de invulling in de studio", begint Michiel van Egmond.

Artikel gaat verder onder video

"Ik dacht: het gaat allemaal heel goed, van een leien dakje zoals je het gewend bent. Maar net zoals bij de mannen was het saai en heel voorzichtig. Dat is eigenlijk een gemiste kans, dat ze niet gelijk de gelegenheid te baat hebben genomen om van die zouteloze gesprekjes voor en na afloop wat te maken", gaat hij verder.

Van der Gijp heeft het WK weliswaar niet gevolgd, maar heeft wel een mening over Van Kleef en Stentler. "Zij zijn zó correct, dat is bijna beangstigend om naar te kijken", zegt hij. Van Egmond is het daar wel mee eens. "Ik hoor ze ook wel eens in een podcast en dan zijn ze een stuk minder… Dat zal toch iets met het NOS-logo zijn, dat een beetje zwaar weegt. Of het feit dat je het voor zo’n groot publiek doet. Ik neem het ze ook niet kwalijk, hoor. Ik kan het me wel voorstellen. Het zou leuk zijn als het iets frivoler wordt. Ik vind de sfeer rond die sportiviteit van die meiden na afloop bevalt me eigenlijk wel."