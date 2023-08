Royston Drenthe weet niet goed hoe hij op opmerkingen van Noa Vahle en Hélène Hendriks moet reageren

Royston Drenthe was woensdagavond te gast bij De Oranjezomer. Tot twee keer toe werd de 36-jarige speler van Kozakken Boys in verlegenheid gebracht. Eerst liet Hélène Hendriks hem blozen, later in de uitzending deed Noa Vahle dat.

Bij de introductie van Drenthe als gast werden trainingsbeelden van de oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid laten zien. "Kijk eens hier. Goeie billen hoor, Royston", waren de vleiende woorden die Hendriks uitsprak. "Ja, je ziet er fit uit", voegde ze toe. "Ik doe mijn best op mijn oude dag", lachte Drenthe nadat hij in eerste instantie niet goed wist hoe hij op de opmerking van Hendriks moest reageren.

Aan het einde van de uitzending wilde Hendriks van Noa Vahle weten wie zij graag in de Playgirl (de vrouwelijke tegenhanger van de Playboy) zou willen zien. "Royston Drenthe, denk ik. Hij is fit, hoor", grapte Vahle, waarop Drenthe in de lach schoot. "Hij bloost wel een beetje", viel Hendriks op.