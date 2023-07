Royston Drenthe geeft krankzinnig antwoord op doodeenvoudige vraag van ESPN

Royston Drenthe heeft voor hilariteit én verbazing gezorgd met het interview dat hij deze week gaf na het oefenduel van Kozakken Boys met OJC Rosmalen (3-4 overwinning). De 36-jarige oud-prof werd voor de camera van ESPN gevraagd ‘of hij zichzelf zou omschrijven als een goede rode wijn’, maar gaf er met zijn antwoord geen blijk van de vraag helemaal goed begrepen te hebben.

“Een goede rode wijn, een goede rode wijn”, begint Drenthe zijn vraag lachend. “Ik moet eerlijk zeggen: ik ben wel een wijndrinker. Maar heel vaak is dat wel echt op gevoel. Ik ben niet het type wijndrinker dat zegt: deze wijn is beter dan een andere. Ik vind wijn bij vlees wel heel erg nice. Maar als je het bijvoorbeeld aan de echte wijndrinker zou vragen, dan denk ik wel dat ik één van die wijntjes ben, om zo maar even te zeggen.”

Drenthe streek deze zomer neer bij Kozakken Boys, dat uitkomt in de Tweede Divisie, ook wel bekend als de Jack’s League. De multifunctionele linkspoot is inmiddels op leeftijd. “Ik ben alweer 36. In april word ik alweer 37: dat is niet niks. Ik ben één van de échte, échte, échte rotsen uit deze groep", vervolgt de voormalig speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton. “Wat dat betreft kan ik natuurlijk mijn ervaring meebrengen. Dat is ook iets wat ik graag doe. Uiteindelijk is dat ook een rol die je als 36-jarige op je moet nemen. Ik denk dat we een mooi seizoen tegemoet gaan. Ik denk dat we hele leuke dingen met elkaar kunnen gaan doen.”

Het fragment dat door ESPN wordt gedeeld op Twitter en TikTok zorgt voor hilariteit én verbazing onder voetbalfans, daar Drenthe niet direct antwoord gaf op de vraag van de verslaggever of hij met de jaren beter wordt. “Ze vroegen niet wat die van wijn vond”, reageert iemand gevat in de commentsectie. “Hij snapt hem niet” en “Ja dat vroegen ze niet kerel” zijn andere reacties. Één iemand springt nog wel in de bres voor Drenthe. “Hij had zichzelf nog soort van hersteld. Ik dacht: ga je serieus deze vraag zo interpreteren?”

Klik op de tekst van de video om doorgeleid te worden naar de video.