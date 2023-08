PSV heeft Schotse media niet kunnen overtuigen: 'Rangers hoeft niet bang te zijn'

De Schotse media zijn overwegend positief over het optreden van Rangers FC tegen PSV. Er heerst optimisme over het bereiken van de Champions League ten koste van de Eindhovenaren. Daarvoor moet hetzelfde kunstje worden geflikt als vorig jaar.

BBC-analist Steven Thompson is te spreken over wat hij dinsdagavond van Rangers FC te zien kreeg: "Het was niet compleet, maar trainer Beale kan hier veel positiefs uit halen. De werklust was uitstekend, het voelde steeds alsof ze toch dreiging hadden. Ik vond Rangers aan het eind de betere ploeg", zegt Thompson. Als ze volgende week kunnen spelen zoals ze vanavond afsloten..."



De Daily Record is van mening dat de Schotten niet hoeven vrezen voor de kwaliteiten van het PSV van Peter Bosz: "Er werd links en rechts voorspeld dat PSV de vloer zou aanvegen met Rangers, maar zijn veldbezetting maakte het hen moeilijk. Aan de bal waren ze niet geweldig, maar qua discipline had trainer Beale het amper beter kunnen doen. Moet Rangers echt bang zijn? Als we dit zo zien, denken we van niet", klinkt het.

Tot slot The Glasgow Times, dat denkt de uitgangspositie voor Rangers FC veel beter had kunnen zijn als ze iets sterker voor de dag kwamen: "Onderschatten op eigen risico, PSV. Er zat genoeg in deze wedstrijd voor Rangers om hoop uit te putten. Rangers heeft een kans, en dat is het minimale dat ze vanavond moesten grijpen. Ze hadden hier best kunnen verliezen, maar met een iets beter optreden hadden ze makkelijk kunnen winnen", valt er te lezen.