'Sven Mislintat wil opnieuw shoppen bij Manchester City bij vertrek van Kudus'

James McAtee staat op het verlanglijstje van Ajax. De aanvallende middenvelder van Manchester City is bij de Amsterdammers in beeld om een mogelijk vertrek van Mohammed Kudus op te vangen. Hij is op zijn beurt juist erg hard op weg naar de Premier League.

Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano is Kudus namelijk in gesprek met West Ham United. Daar moet hij de opvolger worden van Lucas Paquetá, die juist weer wordt gevolgd door Manchester City. Eerder deze transferperiode haalde West Ham in de persoon van Edson Álvarez al een speler van Ajax binnen. De middenvelder uit Mexico werd voor 38 miljoen euro naar Londen gehaald.

Romano weet ook dat Ajax van plan is om zelf aan te gaan kloppen bij City. Daar loopt met McAtee een groot talent rond. Hij wordt gezien als een grote belofte en maakte ook al zijn debuut in de hoofdmacht. Toch is het uitzicht op speeltijd niet groot en dus is een (tijdelijk) vertrek een goede optie. McAtee ligt momenteel nog tot de zomer van 2026 vast in het Etihad Stadium.

Vorig seizoen maakt McAtee furore in het shirt van Sheffield United, dat hem huurde van the Citizens. In totaal was de jeugdinternational van Engeland goed voor 43 wedstrijden voor zijn tijdelijke werkgever. De twintigjarige Engelsman was daarin goed voor negen doelpunten en vier assists. Eerder deze transferperiode plukte Ajax vleugelaanvaller Carlos Borges al weg bij City.