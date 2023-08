Valentijn Driessen haalt weer uit naar Sven Mislintat: 'Hij komt nu gewoon niet aan de bak'

Valentijn Driessen heeft vrijdagavond aan tafel bij Vandaag Inside weer aan de stoelpoten van Sven Mislintat gezaagd. De directeur voetbalzaken is er volgens de journalist van De Telegraaf nog altijd niet in geslaagd een speler aan te trekken die Ajax verder gaat brengen.

Mislintat heeft met Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Jakov Medic, Carlos Forbs en Anton Gaaei tot op heden zes spelers naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. "Hij heeft tot nu toe geen enkele aankoop gedaan waarvan je denkt: hé, dat is bijzonder. Of: deze speler gaat Ajax verder brengen. Hij haalt nu allemaal jonge spelers, maar Ajax heeft de beste opleiding van de wereld. Dat roepen ze zelf altijd. Daar breken heel vaak spelers door, maar die talentenfabriek kun je wel sluiten als hij allemaal achttien- , negentien- of twintigjarigen gaat kopen."

Tot nu toe is Driessen niet onder indruk van de Ajax-aanwinsten. "Als je één naam van deze jongens kunt noemen die je ook in mei kende… Misschien Van den Boomen, maar hij speelde bij de nummer zestien van Frankrijk. Of hij moet echt diamantenogen hebben, zoals ze in Duitsland zeggen", vervolgt Driessen, die bijval krijgt van Johan Derksen. "Ik heb totaal geen verwachtingen van die barkeeper", zo laat het boegbeeld van Vandaag Inside weten.

Dick Advocaat stelde deze week dat Wesley Sneijder wel geschikt zou zijn als directeur voetbalzaken van Ajax. "Hij zou wel mee kunnen lopen, maar dan wel een Marc Overmars en niet met Mislintat", aldus Driessen. "Deze man heeft nog niets bewezen, maar misschien gaat hij dat nu doen. Ze hebben Tahirovic, dat is een Bosniër, gehaald, maar voor die positie hebben ze Silvano Vos rondlopen. Hij komt gewoon niet aan de bak. Tahirovic is voor acht miljoen euro gehaald, dus die moet spelen."