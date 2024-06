‘Cristiano Ronaldo belt twee oud-teamgenoten om ze naar Al Nassr te halen’

heeft twee oud-ploeggenoten benaderd om hem te komen versterken bij Al Nassr. De Portugees werd dit seizoen tweede achter Al Hilal in de Saudi Pro League en verloor afgelopen weekend ook de bekerfinale van de landskampioen. Nu hoopt hij Nacho Fernández en te overtuigen naar het Midden-Oosten te komen.

Vrijdagavond verloor het Al Nassr van Ronaldo de finale van de Saoedische beker na strafschoppen van Al Hilal, waarna de Portugees niet meer te troosten was. Ook in de competitie wist Al Nassr geen prijs te pakken. De ploeg werd tweede met een achterstand van veertien punten op Al Hilal. Ronaldo houdt er niet van om te verliezen en heeft zodoende twee voormalig ploeggenoten gebeld om naar Al Nassr te komen, zo weet MARCA.

De eerste speler die de spits graag verwelkomt, is Casemiro. De Braziliaan maakte in de zomer van 2022 de overstap naar Manchester United, waar hij in zijn tweede seizoen regelmatig op kritiek kon rekenen. Hij beschikt in Engeland nog over een contract tot medio 2026, maar is ook een van de vele spelers die mag vertrekken bij de ploeg van Erik ten Hag.

Ook Nacho zou zijn benaderd door Ronaldo om naar Al Nassr te komen. De aanvoerder van Real Madrid loopt deze zomer uit zijn contract en kan zodoende transfervrij vertrekken bij de Champions League-winnaar. Of hij zijn carrière daadwerkelijk gaat voortzetten in het Midden-Oosten, is nog niet bekend. Wel weet de krant dat hij niet naar de MLS gaat, een bestemming waar hij lang over nadacht.

