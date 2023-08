Van der Vaart komt met eerste reactie op Van Hooijdonk-rel

Rafael van der Vaart heeft in het begin van de uitzending van Studio Voetbal gereageerd over de commotie rondom Pierre van Hooijdonk. De oud-voetballer was aanwezig tijdens de verhitte uitzending van de NOS, en speelde zelf ook een opvallende rol gedurende het programma.

Van der Vaart baarde in eerste instantie opzien tijdens Studio Voetbal, toen hij een aantal keer fel reageerde op zijn mede-analisten. Nadat presentator Sjoerd van Ramshorst met een statement kwam, vroeg hij of de oud-Ajacied ook nog zijn mening wilde geven. “Het was natuurlijk een aparte uitzending. Ik vond het eigenlijk een hele goede uitzending, vanwege de voetbaldiscussies”, begint Van der Vaart.

“Ik moet ook zeggen: ik was iets te verhit en ik was iets te scherp. Daar heb ik mijn excuses voor aangeboden bij ‘Ibi’ (Ibrahim Afellay, red.). Wat Pierre betreft: dat heeft hij natuurlijk zelf gedaan. Maar we zijn hier natuurlijk wel een team met zijn allen. Hij maakt een foutje, biedt z’n excuses aan, en ik hoop dat hij nu snel weer aanschuift. We moeten het allemaal niet groter maken dan dat het is”, gaat Van der Vaart verder.

De oud-prof voerde tijdens de uitzending een behoorlijk stevige discussie met Van Hooijdonk. Van Ramshorst vroeg zich af of de twee 'vechtend' de deur uit zijn gelopen. "Dat zei ik al tijdens de uitzending, maar ooit gaat zo'n discussie er fel aan toe. Ik was iets te fel", lacht Van der Vaart.