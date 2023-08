Van der Vaart maakt zich zorgen: ‘Wie zou je nu moeten opstellen?’

Arno Vermeulen van Rafael van der Vaart maken zich zorgen over de situatie onder de lat bij het Nederlands elftal. Justin Bijlow is geblesseerd en komt voorlopig niet in actie, terwijl Andries Noppert niet in goeden doen is. Van der Vaart heeft op dit moment geen idee wie hij zou moeten opstellen.

Ronald Koeman maakte ruim een week geleden zijn voorlopige selectie voor de kwalificatieduels met Griekenland en Ierland bekend. Daarin is er plek voor slechts drie keepers. Naast Noppert komen ook Mark Flekken en Bart Verbruggen in aanmerking voor de positie onder de lat. De kans dat Noppert volgende maand de nummer één van Oranje is, lijkt erg klein. “Noppert was niet zo goed. Ik heb hem vorige week ook gezien. Toen waren het niet zulke opvallende fouten, maar vond ik hem ook al niet zoals hij eigenlijk moet zijn”, zei Vermeulen zondagavond in Studio Voetbal.

Noppert ging zondagmiddag in de fout in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De boomlange goalie, tijdens het afgelopen WK in Qatar nog basisklant, verwerkte een afstandsschot erg matig, waarna Koki Saito de 0-2 kon binnen schieten. “Ik neem aan dat Koeman zich daar ook weer een beetje zorgen over maakt. Oranje en keepers… Dat is een uitermate lastig verhaal. Noppert is één van de drie die nu nog over zijn bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, maar hij is niet in beste vorm”, aldus Vermeulen.

Van der Vaart deelt de zorgen van de NOS-verslaggever. “We zijn natuurlijk echt verwend met keepers in het verleden. Dan is dit wel heel erg matig. Dat mag je dan wel zo stellen. Inderdaad zorgelijk. Ik bedoel: wie zou je nu moeten opstellen?”, vroeg de voormalig Oranje-international zich hardop af.