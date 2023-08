Van Gelder, Woerts en Kasem hebben duidelijke mening na vraag over Sneijder en Ajax

Jack van Gelder twijfelt of Wesley Sneijder er goed aan doet om assistent-trainer te worden bij Ajax. De 72-jarige Amsterdammer liet donderdagavond bij De Oranjezomer zijn licht schijnen op de situatie van Sneijder. Ook Chris Woerts en Khalid Kasem waren duidelijk over de recordinternational.

YouTube: 'Sneijder moet lekker analist blijven'

"Hij moet het tv-werk blijven doen, want dat doet hij voortreffelijk", aldus Van Gelder. "Ik vind dat hij zich goed uit en met verstand spreekt. Het is leuk dat hij veel anekdotes heeft en dat hij veel heeft meegemaakt. Ik begrijp niet wat hij bij Ajax zou moeten doen als er al twee assistenten zijn naast de hoofdcoach. Wesley is een wat ongeleid projectiel. Als hij de trainerscursus gaat doen om bij Ajax aan te sluiten, dan kan het werken. Maar dan moet hij daar echt voor gaan. En hij moet zijn tv-werk opgeven, ik weet niet of hij dat wil."

Woerts verwacht dat een mogelijke samenwerking tussen Sneijder en Ajax sowieso nog wel even op zich laat wachten. "Dat gaat een hele tijd duren. Hij moet nog gesprekken voeren bij Ajax", vertelt Woerts, die ziet dat er voor Sneijder werk aan de winkel is. "Hij heeft nog niet het figuur om op het veld te gaan staan, hij is te dik en te zwaar. Dat is niet de uitstraling van een topsporter. De voetballers van nu hebben ook een andere kijk op voetbal dan hij had in zijn tijd. Het is afwachten of hij hele dagen op de club wil zijn."

Kasem ziet op zijn beurt een andere geschikte rol voor Sneijder. "Hij moet toch technisch manager worden bij zo'n club? Spelers verleiden om naar Ajax te komen. Hij heeft een goed netwerk en heeft in de top van Europa gespeeld. Daar zie je hem toch meer een rol vervullen dan op het veld? Ik heb nooit een trainer in Wesley Sneijder gezien", vertelde de presentator, die werd aangevuld door Van Gelder. "Daar moet je echt wel iets voor kunnen. We moeten ook niet denken dat mensen die goed gevoetbald hebben, zomaar allerlei functies kunnen bekleden."