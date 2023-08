Van Hanegem legt vinger op zere plek bij Feyenoord: 'Daar ging weer veel mis'

Willem van Hanegem ziet het middenveld van Feyenoord als het probleem dit seizoen tot dusver. Na het vertrek van Orkun Kökcü en Sebastian Szymanski heeft trainer Arne Slot nog niet de ideale samenstelling gevonden. Ook het inbrengen van Quinten Timber – tegen PSV nog bankzitter – bleek niet de oplossing.

In de strijd om de Johan Cruijff Schaal stonden Mats Wieffer, Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki op het middenveld, tegen Fortuna Sittard was Stengs rechtsbuiten en stond Timber als nummer tien, maar ook dat was niet het juiste middenveld. “Daar ging weer veel mis. Te laag tempo, te veel balverlies, spelers die elkaar in de weg lopen en geen creativiteit”, schreef De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Gelukkig was Mats Wieffer er snel bij om aan te geven dat hij slecht speelt. Daar hou ik wel van. Al kon hij ook moeilijk anders zeggen, de rest was ook slecht op Bijlow, Hancko en Paixao na”, oordeelde Van Hanegem, die ook zag dat Lutsharel Geertruida een tik heeft gehad van het mislopen van zijn transfer naar RB Leipzig.

“Die zag RB Leipzig, de club waar hij miljonair had kunnen worden, zaterdag eventjes met 0-3 Bayern München overklassen. En dan speel je een dag later zelf 0-0 tegen Fortuna Sittard. Hij leek fysiek ook minder fris dan normaal, die hele soap heeft iets met die jongen gedaan. En dat is logisch”, nam hij hem nog wel in bescherming.